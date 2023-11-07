Байден высказался по поводу прекращения огня в Газе Байден призвал Нетаньяху сделать паузу в боевых действиях в Газе

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на паузу в боях, сообщил портал Axios. В беседе с изданием чиновники пояснили, что перерыв позволил бы сдвинуть с мертвой точки вопрос освобождения заложников ХАМАС.

По информации издания, предложено прекратить огонь хотя бы на три дня. Такой срок выбран с учетом того, что сейчас США, Израиль и Катар обсуждают предложение, согласно которому палестинское движение освободит 10-15 пленных, а паузой воспользуется для верификации их личностей и передачи списка имен тех, кого движение удерживает.

Ранее член политбюро группировки Абу Марзук заявил, что палестинское движение ХАМАС обнаружило двух заложниц с двойным гражданством России и Израиля. Однако, уточнил он, освободить их не представлялось возможным из-за атаки ЦАХАЛ. Представитель ХАМАС также пообещал, что движение отпустит всех пленных, но лишь после того, как боевые действия полностью прекратятся.

Также палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявило, что освободит иностранных заложников при достижении временного перемирия. В организации добавили, что сохранят партнерские отношения с Палестинской национальной администрацией (ПНА) «при любых будущих раскладах».