В Палестине оценили меры США для прекращения огня в Газе Премьер Палестины Штайе: США делают недостаточно для прекращения огня в Газе

Фото: Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

США призывают к прекращению огня в секторе Газа, однако этого недостаточно, заявил телеканалу NHK премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. По его словам, ситуация в регионе все больше похожа на геноцид, поэтому одни лишь гуманитарные призывы не исправят положение.

Американцы призывают к гуманитарному прекращению огня, но мы думаем, что этого недостаточно <...> Текущая ситуация в Газе экстремально катастрофична. Это систематическое убийство, имеет место геноцид. Раненые не имеют доступа к больницам, а в госпиталях нет лекарств, — подчеркнул министр.

Ранее Штайе призвал ООН отменить Международный день защиты детей, отмечающийся 1 июня, и вместо этого обнародовать фотографии тысяч убитых детей в Газе. Также премьер посудил заявление министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможном применении ядерного оружие в зоне конфликта.

До этого движение ХАМАС призвало генсека ООН Антониу Гутерриша создать международный комитет, который смог бы проверить больницы в секторе Газа. Так палестинцы отреагировали на слова представителя армии Израиля, заявившего, что медицинские учреждения в анклаве используются как прикрытия для запуска ракет.