Премьер Палестины призвал ООН отменить День защиты детей

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал ООН отменить Международный день защиты детей, отмечающийся 1 июня, передает ТАСС. Такое заявление он сделал после убийства тысяч несовершеннолетних в секторе Газа в ходе палестино-израильского конфликта. Премьер предложил ООН опубликовать фотографии убитых детей из палестинского анклава. Штайе также осудил заявление министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможном применении ядерного оружие в Газе.

Призываю ООН отменить День защиты детей после убийства тысяч детей в секторе Газа, — сказал он.

Палестинское движение ХАМАС призвало генсека ООН Антониу Гутерриша создать международный комитет, который смог бы проверить больницы в секторе Газа. Так палестинцы отреагировали на слова представителя армии Израиля, заявившего, что медицинские учреждения в анклаве используются как прикрытия для запуска ракет.

О применении ядерного оружия в секторе Газа как об «одной из возможностей» Элияху заявил в недавнем интервью. По его словам, Израиль должен дать «мощный и непропорциональный ответ терроризму».

Элияху также высказался против оказания анклаву гуманитарной помощи, отметив, что «в Газе не существует понятия „невовлеченные гражданские лица“». При этом в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гумпомощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа.