ХАМАС призвало ООН посетить больницы Газы ХАМАС призывало генсека ООН создать комитет для проверки больниц в Газе

Фото: Mohammed Turabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало в Telegram генсека ООН Антониу Гутерриша создать международный комитет, который смог бы проверить больницы в секторе Газа. Так палестинцы отреагировали на слова представителя армии Израиля, заявившего, что медицинские учреждения в анклаве используются как прикрытия для запуска ракет.

Мы призываем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международный комитет для посещения больниц сектора Газа, чтобы проверить ложную версию <...> об использовании их в качестве укрытий, — подчеркивается в сообщении.

Движение назвало слова израильского представителя ложью. Ею в Тель-Авиве хотят оправдать свою угрозу о нанесении ударов по индонезийской и катарской больницам на севере анклава, считают в ХАМАС. Такая ложь призвана оправдать продолжающиеся преступления Израиля «против мирного населения, против раненых и пациентов больниц Газы», отметили в движении.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля вечером 4 ноября совершили удар по лагерю беженцев Эль-Магази, расположенному в центральной части сектора Газа. Его жертвами стали по меньшей мере 51 человек. Израильские ВВС атаковали один из жилых домов в лагере беженцев. Большинство жертв составляют женщины и дети.