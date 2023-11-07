Израиль пробился в сердце Газы Глава Минобороны Израиля Галлант: ЦАХАЛ ведет бои в сердце города Газа

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в самом центре города Газа, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант, передает РИА Новости. По его словам, сухопутные войска координируют свои действия с военно-воздушными и военно-морскими силами.

Силы ЦАХАЛ находятся в сердце города Газа. Они подошли с севера и юга и шли в атаку в полной координации с военно-воздушными и военно-морскими силами, — сказал Йоав Галлант.

Глава Минобороны Израиля назвал сектор Газа «крупнейшей террористической базой, когда-либо созданной человечеством». Он отверг возможность объявления гуманитарных перемирий до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников. Галлан отметил, что международное давление на Израиль будет расти, но Тель-Авив продолжит свои военные операции до достижения полной победы над ХАМАС.

Ранее русскоговорящий палестинец из Газы Нур Салиби рассказал, как обстоят дела в зоне палестино-израильского конфликта. Салиби отметил, что сейчас люди выживают с помощью продуктов, которые успели собрать в первые дни, в магазинах практических пусто, приходится экономить. Первым делом с утра люди набирали воду, которая поступала лишь на протяжении двух часов в день.