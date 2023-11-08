Израиль предостерег «Хезболлу» от полномасштабного вступления в конфликт Нетаньяху: вступление «Хезболлы» в войну против Израиля станет ошибкой

Фото: Kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег движение «Хезболла» из Ливана от вступления в полномасштабный конфликт, передает РИА Новости. По словам израильского лидера, подобное решение станет роковой ошибкой для этой организации.

Если движение «Хезболла» решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы не согласимся с реальностью, в которой «Хезболлах» просто наносит удары по нашим гражданам и городам. Мы будем отвечать очень мощным огнем, — подчеркнул Нетаньяху.

Он также предупредил, что Израиль решительно ответит на любую атаку со стороны Ливана. Премьер-министр отметил, что уже было уничтожено много целей и боевиков «Хезболла» в ходе обменов ударами.

Ранее стало известно, что «Хезболла» использовала при атаках по Израилю мощную ракету, до этого не применявшуюся в боевых действиях. Она сумела поразить позицию ЦАХАЛ. В свою очередь самолеты израильской армии атаковали объекты движения в ответ на атаки «Хезболлы» на территорию страны.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что Иран вряд ли решится пойти на прямой конфликт с Израилем из-за США. По его мнению, в Тегеране опасаются, что Вашингтон может нанести удар по иранским ядерным объектам. По словам Литовкина, США, в свою очередь, опасаются, что Иран ударит по Израилю и закроет Ормузский пролив и Персидский залив.