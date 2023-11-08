В G7 рассказали, как решить конфликт на Ближнем Востоке Главы МИД G7: конфликт в Газе можно решить через принцип двух государств

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Конфликт на Ближнем Востоке можно решить через принцип двух государств, одно из которых — независимая Палестина, сообщается в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Токио. Согласно тексту документа, который опубликовало агентство Ansa, страны объединения будут прилагать усилия для возвращения сторон конфликта к широкому мирному процессу.

Мы подчеркиваем, что создание двух государств, которое предусматривает, что Израиль и Палестина будут жить бок о бок в мире, безопасности и взаимном признании, остается единственным путем к справедливому, прочному и надежному миру, — говорится в сообщении.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что трагедия на Ближнем Востоке стала моральным провалом западной дипломатии. По его словам, Запад приложил недостаточно усилий по достижению мира в регионе. Боррель отметил, что Запад формально был привержен решению палестино-израильского вопроса, но при этом не составил дорожную карту, чтобы достичь результата. По его словам, теперь за это приходится расплачиваться и израильтянам, и палестинцам.

До этого Боррель заявил, что осуждает атаки Израиля против палестинцев и сектора Газа. Также сообщалось, что он провел ряд телефонных переговоров с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества, с которыми обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.