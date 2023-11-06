В ЕС заявили о провале западной дипломатии из-за войны на Ближнем Востоке Боррель: Запад приложил мало усилий по достижению мира на Ближнем Востоке

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Баррель

Трагедия на Ближнем Востоке стала моральным провалом западной дипломатии, заявил на ежегодной конференции послов ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель. По его словам, которые приводит ТАСС, Запад приложил недостаточно усилий по достижению мира в регионе.

Происходящая трагедия на Ближнем Востоке — это результат коллективного политического и морального провала. <...> Этот моральный и политический провал — результат реального недостатка желания решить проблему между Израилем и Палестиной, — сказал он.

Боррель отметил, что Запад формально был привержен решению палестино-израильского вопроса, но при этом не составил дорожную карту, чтобы достичь результата. По его словам, теперь за это приходится расплачиваться и израильтянам, и палестинцам.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что осуждает атаки Израиля против палестинцев и Сектора Газа. Также сообщалось, что он провел ряд телефонных переговоров с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества, с которыми он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.