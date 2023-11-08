В ООН указали на военные преступления Израиля Спецдокладчик ООН: разрушение жилых домов в Газе является военным преступлением

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действия израильской армии в секторе Газа, которые ведут к разрушению жилых домов и инфраструктуры, необходимо расценивать как военное преступление, заявил спецдокладчик ООН по вопросу о праве на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал. По его словам, если бомбардировки направлены против гражданского населения, то они также приравниваются к преступлениям против человечности. Доклад дипломата опубликован на сайте организации.

Такие действия приравниваются к военным преступлениям, а когда они направлены против гражданского населения, то они также приравниваются к преступлениям против человечности, — заявил Раджагопал.

Он напомнил, что подобные систематические бомбардировки строго запрещены международным гуманитарным правом. В результате соответствующих действий город становится непригодным для жизни.

Жилые дома не являются военными объектами. Больницы и машины скорой помощи не являются военными объектами. Лагеря беженцев не являются военными объектами. Школы не являются военными объектами. Церкви или мечети не являются военными объектами, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа порядка 18 больниц прекратили работу из-за действий Израиля. В связи с этим ситуация с оказанием медицинской помощи раненым стала катастрофической, отметили местные СМИ.