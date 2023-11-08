Блинкен раскрыл послевоенное будущее Газы Блинкен: сектору Газа может понадобиться переходный период управления

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Ни ХАМАС, ни Израиль не смогут управлять сектором Газа после завершения боевых действий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках его визита в Японию. Трансляция мероприятия опубликована в YouTube-канале Reuters. По словам главы дипведомства, в анклаве может понадобиться установить переходный период.

Первое — Газа не может управляться ХАМАС. Иначе просто будет повторение 7 октября, и Газа будет использоваться как место для начала террористических атак. <...> Ясно также, что Израиль не может оккупировать Газу. <...> Возможно, нам нужен переходный период, — сказал Блинкен.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби сообщил, что повторная оккупация сектора Газа израильской армией станет неправильным поступком. Он отметил, что в настоящее время активно ведутся обсуждения по поводу судьбы анклава после окончания войны.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна будет нести общую ответственность за управление сектором Газа и обеспечение там безопасности после завершения конфликта. Он отметил, что это будет продолжаться неопределенное количество времени. Премьер-министр заявлял, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников. По его словам, израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву.