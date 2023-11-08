Генерал исключил «голливудский» сценарий развития событий в Газе Генерал Картаполов спрогнозировал большие потери в ходе наземной операции в Газе

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Осуществить молниеносную наземную операцию в секторе Газа в духе голливудских боевиков с «разгромом террористов» и освобождением заложников будет нереально, заявил в беседе с ИА SM.News руководитель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, боевые действия будут сопровождаться большими потерями.

Этот кинематографический, «понтовый» подход рано или поздно заканчивается проблемами. Реальными смертями, реальной трагедией, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что удары, которые наносит сегодня армия Израиля по разным направлениям, в том числе по границам Ливана и Сирии, свидетельствуют об отсутствии уверенности ЦАХАЛ в собственных силах. В связи с этим эксперт предположил, что операция Израиля в Газе будет носить очень ограниченный характер.

Что касается наземной операции — они будут максимально оттягивать ее начало, потому что отчетливо понимают, что это большие потери. <...> Да, они пойдут на наземную операцию. Но когда и каким образом, в каком масштабе — это надо будет посмотреть. Не исключено, что она может быть очень ограниченной, — заявил парламентарий.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ни ХАМАС, ни Израиль не смогут управлять сектором Газа после завершения боевых действий. По словам главы дипведомства, в анклаве, возможно, придется установить переходный период управления.