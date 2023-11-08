В одной из стран-основательниц НАТО призвали обложить Израиль санкциями Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции в отношении Израиля

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Заместитель премьер-министра Бельгии Петра де Суттер призвала к рассмотрению вопроса о введении санкций против Израиля из-за ударов армии этой страны по гуманитарным объектам в секторе Газа, пишет газета De Standaard. Она призвала к приостановке соглашения об ассоциации Европейского союза (ЕС) и Израиля, а также к полному запрету на импорт продукции с палестинских территорий. Политик также выступила за запретит въезда в Бельгию агрессивных израильских поселенцев, политиков и военнослужащих, отвечающих за действия еврейского государства в анклаве.

Мы не можем спокойно смотреть на то, как каждый день в Газе убивают детей. <...> Стало понятным, что Израиль не заботят международные призывы к прекращению огня, — сказала де Суттер.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших в результате удара израильской авиации по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аль-Шифа». Также ранения получили более 60 гражданских, находившихся у входа в медицинское учреждение. В организации указали на то, что преднамеренное нападение на медицинские бригады — это военное преступление и серьезное нарушение Женевских конвенций.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее рассказал о переполненных моргах Газы и указал на нехватку в анклаве продовольствия, воды, лекарств. По его мнению, санитарная ситуация там «ужасна». Он призвал обладающих влиянием людей приложить усилия для прекращения страданий жителей Газы. Генсек международной организации призвал к соблюдению международного гуманитарного права.