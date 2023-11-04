Генсек ООН потрясен ударом по машинам скорой помощи в Газе Генсек ООН осудил удар Израиля по машинам скорой помощи в Газе

Фото: Xinhua/Global Look Press

Сектор Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был «в ужасе» от удара, который нанес Израиль по колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа» в Газе, говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации. Гутерриш вновь призвал стороны к гуманитарному прекращению огня.

Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие... Уже почти месяц мирные жители Газы, в том числе дети и женщины, находятся в осаде, им отказывают в помощи, их убивают, их дома бомбят. Это должно прекратиться. Гуманитарная ситуация в Газе ужасающая, — подчеркивается в заявлении.

Генсек ООН рассказал о переполненных моргах Газы и указал на нехватку в анклаве продовольствия, воды, лекарств. По его мнению, санитарная ситуация там «ужасна». Гутерриш призвал обладающих влиянием людей приложить усилия для прекращения страданий жителей Газы. Генсек ООН добавил, что должно соблюдаться международное гуманитарное право. Также он отметил, что не забыл про террористическую атаку, которую в Израиле совершило ХАМАС.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших в результате удара израильской авиации по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аль-Шифа». Также ранения получили более 60 гражданских, находившихся у входа в медицинское учреждение. В организации указали на то, что преднамеренное нападение на медицинские бригады — это военное преступление и серьезное нарушение Женевских конвенций.