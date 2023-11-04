Названо число жертв обстрела Израилем больницы «Аль-Шифа» PRCS: при обстреле Израилем больницы в Газе 15 человек погибли и более 60 ранены

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Twitter (X) о 15 погибших в результате удара израильской авиации по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аль-Шифа». Также ранения получили более 60 гражданских, находившихся у входа в медицинское учреждение.

При обстреле колонны из пяти машин скорой помощи получили ранения два сотрудника PRCS — врач и водитель. В организации указали на то, что, начиная с 7 октября, в Газе при исполнении своих гуманитарных обязанностей погибли четыре медика Красного Полумесяца и более 20 получили ранения. Уничтожены восемь машин скорой помощи.

Преднамеренное нападение на медицинские бригады — это военное преступление и серьезное нарушение Женевских конвенций, — подчеркнули в Красном Полумесяце.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аль-Шифа» в Газе. Под удар попали раненые палестинцы в машинах скорой помощи, которых должны были отвезти к КПП «Рафах» на границе с Египтом. Директор медицинского комплекса назвал удар настоящим преступлением. Разбомбленная колонна скорой помощи двигалась по согласованию с Красным Крестом, отметил он.