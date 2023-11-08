ЦАХАЛ уничтожила разработчика вооружений ХАМАС ЦАХАЛ: ликвидирован разработчик вооружений ХАМАС Мохсен Абу Зина

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину, сообщает пресс-служба ВС страны в своем Telegram-канале. По ее данным, Абу Зина считался ведущим разработчиком вооружений группировки, а также экспертом по стратегическому оружию и ракетам. Кроме того, израильская армия за ночь уничтожила несколько «террористических ячеек».

Истребитель ЦАХАЛ ликвидировал Мохсена Абу Зину, главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС в его производственном отделе, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны обнаружили свыше 400 оставленных бойцами палестинского движения ХАМАС поясов смертников. Там отметили, что также были найдены сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов. Военнослужащие уточнили, что список находок включает в себя 760 РПГ, 106 ракет и снарядов. Кроме того, ЦАХАЛ обнаружила на территории государства почти 1,5 тысячи гранат, а также 375 единиц огнестрельного оружия.

До этого ХАМАС заявило, что Израиль сбросил на Газу 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации 7 октября. Согласно словам главы политбюро палестинского движения Усама Хамдана, мощность такого количества боеприпасов превосходит по разрушительности ядерную бомбу. Несмотря на это, ЦАХАЛ находится в состоянии военного тупика, подчеркнул Хамдан.