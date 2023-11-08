ЦАХАЛ нашла сотни поясов смертников ХАМАС на территории Израиля

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны обнаружили свыше 400 оставленных бойцами палестинского движения ХАМАС поясов смертников, передает РИА Новости заявление Армии обороны страны (ЦАХАЛ). Там отметили, что также были обнаружены сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов.

Военнослужащие уточнили, что список находок включает в себя 760 РПГ, 106 ракет и снарядов. Кроме того, ЦАХАЛ обнаружила на территории государства почти 1,5 тыс. гранат, а также 375 единиц огнестрельного оружия.

Ранее ХАМАС заявило, что Израиль сбросил на Газу 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации 7 октября. Согласно словам главы Политбюро палестинского движения Усама Хамдана, мощность такого количества боеприпасов превосходит по разрушительности ядерную бомбу. Несмотря на это, ЦАХАЛ находится в состоянии военного тупика, подчеркнул Хамдан.

До этого представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем ответил на слова израильского министра Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по сектору Газа, назвав правительство еврейского государства террористическим и фашистским. Сам израильский министр в ответ на это заверил, что его высказывание являлось сугубо метафорическим.