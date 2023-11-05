В ХАМАС ответили на слова министра Израиля о ядерном ударе по Газе ХАМАС: заявление о ядерном ударе по Газе отражает терроризм кабмина Израиля

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем ответил в Telegram на слова израильского министра Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по сектору Газа, назвав правительство еврейского государства террористическим и фашистским. Сам министр заявил, что его высказывание является метафорическим.

Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа, — написал Касем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху временно отстранил Элияху от участия в заседания кабмина из-за слов о ядерном ударе. Он подчеркнул, что таких планов нет, и ЦАХАЛ будет действовать при проведении наземных операций в анклаве в строгом соответствии с нормами международного права.

О применении ядерного оружия в секторе Газа, как об «одной из возможностей» Элияху заявил в недавнем интервью. По его словам, Израиль должен дать «мощный и непропорциональный ответ терроризму».