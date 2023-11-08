«Хезболла» подбила 119 израильских танков с начала конфликта Сторонники «Хезболлы» заявили о 119 подбитых израильских танках

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Сторонники вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» заявили о 119 подбитых израильских танках Merkava с начала вооруженного конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на пост в Telegram-канале организации. Израильская сторона пока не дала комментариев по этому поводу.

За прошедшие 33 дня войны бойцы «Хезболлах» смогли уничтожить или серьезно повредить 119 [израильских]танков Merkava, — сказано в публикации.

Как сообщает агентство, в заявлении от 31 октября «Хезболла» привела данные, по которым ее бойцы с начала обострения конфликта подбили девять танков Merkava на ливано-израильской границе. Также силами организации были повреждены два бронетранспортера Zelda.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег движение «Хезболла» от вступления в полномасштабный конфликт. Он заявил, что подобное решение станет роковой ошибкой для организации. Премьер-министр пообещал решительно ответить на любую атаку со стороны Ливана, по его словам, уже было уничтожено много целей и боевиков в ходе обменов ударами.

Накануне истребители и артиллерия ЦАХАЛ ударили по ряду объектов шиитской группировки «Хезболла» в ответ на пуски из Ливана. Атаке подверглись склады с оружием, пусковые установки и инфраструктура группировки.