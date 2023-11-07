Истребители ЦАХАЛ ударили по объектам «Хезболлы» в Ливане Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в ответ на пуски из Ливана

Фото: Motasem Mortaja/dpa/Global Look Press

Истребители и артиллерия Израиля нанесли удар по ряду объектов шиитской группировки «Хезболла» в ответ на пуски из Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Атаке подверглись склады с оружием, пусковые установки и инфраструктура группировки.

В ответ на запуски из Ливана ранее сегодня истребители ЦАХАЛа нанесли удары по целям, принадлежащим террористической организации «Хезболлах», параллельно с артиллерийскими ударами, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Хезболла» использовала при атаках по Израилю мощную ракету, ранее не применявшуюся в боевых действиях. Она сумела поразить позицию ЦАХАЛ. В свою очередь самолеты израильской армии атаковали объекты движения в ответ на атаки «Хезболлы» на территорию страны.

При этом военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что Иран вряд ли решится пойти на прямой конфликт с Израилем из-за США. По его мнению, в Тегеране опасаются, что Вашингтон может нанести удар по иранским ядерным объектам. По словам Литовкина, США, в свою очередь, опасаются, что Иран ударит по Израилю и закроет Ормузский пролив и Персидский залив.