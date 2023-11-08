В Иране заявили, что Израиль признался в наличии ядерного оружия ОАЭИ: Израиль фактически признался в обладании ядерным оружием

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Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил в интервью IRNA, что Израиль фактически признался в том, что обладает ядерным оружием. Тель-Авив угрожает им угнетенному и невинному народу сектора Газа, добавил он. Таким образом Эслами отреагировал на заявление израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по анклаву.

В очередной раз представитель израильского режима признался, что его страна обладает ядерным оружием. К тому же, что даже более важно, этот режим, угрожая угнетенному и невинному народу сектора Газа, бросил вызов основным принципам международного права и Устава ООН, — заявил Эслами.

Он обратился к МАГАТЭ и генеральному директору агентства Рафаэлю Гросси с просьбой особенно внимательно отнестись к заявлениям официальных лиц Израиля. По словам главы ОАЭИ, к этому вопросу необходимо подойти с независимых позиций.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль косвенно признал, что обладает ядерным оружием. Дипломат отметила, что заявления израильской стороны о возможном ядерном ударе по сектору Газа вызывают огромное количество вопросов. Один из них — это отсутствие реакции международных организаций и инспекторов МАГАТЭ, добавила Захарова.