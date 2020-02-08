https://static.news.ru/photo/ed9ed6f6-4b32-11ea-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Jingchen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате инцидента на востоке Афганистана были убиты двое американских солдат, а шестеро получили ранения. Стрельбу начал мужчина, который был одет в форму афганской армии.

Член провинциального совета города Нангархар Аджмал Омер сообщил о том, что боевик был ликвидирован. По данным AP NEWS, начиная с 2020 года в Афганистане погибло шесть военнослужащих США. В прошлом году их было 22.

Человек в афганской форме открыл огонь по объединённым силам США и Афганистана из пулемёта. Мы всё ещё собираем информацию, и причина или мотив нападения в настоящее время неизвестны, — цитирует чиновника AP NEWS.

Как сообщал NEWS.ru, военнослужащие США и Афганистана были обстреляны 8 февраля 2020 года. Инцидент произошёл на границе с Пакистаном.