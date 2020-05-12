The Killers выступят на фестивале Park Live в 2021 году

https://static.news.ru/photo/a1e240de-944a-11ea-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: thekillersmusic.com

Американская группа The Killers даст выступление на музыкальном фестивале Park Live в 2021 году. Мероприятие пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса.

Выступление коллектива должно было пройти в этом году в московском парке «Лужники» 18 июля. Теперь музыканты отыграют в следующем году 17 июля, сообщили организаторы.

1 мая свой концерт на фестивале в Москве подтвердила группа My Chemical Romance, которая также должна была стать хедлайнером Park Live-2020.

Как писал NEWS.ru, польский коллектив Behemoth, играющий блэк-метал, отложил концерты в России в 2020 году. Выступления пройдут в 2021 году.