The Killers выступят на фестивале Park Live в 2021 году

Американская группа The Killers даст выступление на музыкальном фестивале Park Live в 2021 году. Мероприятие пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса.
Выступление коллектива должно было пройти в этом году в московском парке «Лужники» 18 июля. Теперь музыканты отыграют в следующем году 17 июля, сообщили организаторы.
1 мая свой концерт на фестивале в Москве подтвердила группа My Chemical Romance, которая также должна была стать хедлайнером Park Live-2020.
Как писал NEWS.ru, польский коллектив Behemoth, играющий блэк-метал, отложил концерты в России в 2020 году. Выступления пройдут в 2021 году.
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