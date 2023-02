Путин стал главным героем нового видео Pet Shop Boys

Фото: Pet Shop Boys - Living in the past/youtube.com

Кадр из клипа Living in the Past британского дуэта Pet Shop Boys

Британский дуэт Pet Shop Boys выпустил любительский клип на песню Living in the Past («Жить прошлым») с кадрами инаугурации президента РФ Владимира Путина. В основу ролика также легли кадры открытия памятника Иосифу Сталину в Волгограде по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве и съемки задержаний на несанкционированных митингах в Москве. Кроме того, несколько секунд в ролике показывают оппозиционеров Алексея Навального, отбывающего тюремный срок, и Бориса Немцова, убитого в 2015 году.

Прошлое — это даже не прошлое. Вот как долго это длится, — поется в припеве.

В песне также есть строчки «об открытии бюста предшественника, о котором многие до сих пор спорят». Последний куплет заканчивается словами лирического героя о том, что он «не собирается сдаваться и никогда не подчинится новым мировым порядкам».

Также на этой неделе американская группа Limp Bizkit выпустила клип на песню Out of Style с альбома Still Sucks. В ролике, снятом с использованием технологии дипфейк, участники коллектива предстали с лицами президента РФ Владимира Путина, главы Украины Владимира Зеленского, хозяина Белого дома Джо Байдена, лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина. В клипе также «снялся» Том Круз. В песне есть строчки «Мы все должны быть в одной команде».

Ранее журналисты кремлевского пула опубликовали видео, снятое шесть лет назад, на котором Путин вместе со студентом МГУ спел песню «14 минут до старта». Глава государства тогда помог молодому человеку вспомнить слова о «караванах ракет».