Организаторы отменили фестиваль в Твери с участием Линдеманна

Бизнесмен Максим Ларин сообщил в соцсети «ВКонтакте» об отмене фестиваля в Твери, на котором должен был выступать немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

Мероприятие, организованное руководителем холдинга «Афанасий», должно было пройти 29 августа.

Фестиваль в полном объёме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолётов у нас нет, — говорится в сообщении Ларина.

Он добавил, что праздника там, где планировалось, не будет, а часть фестиваля перенесена на другую территорию.

У нас есть территория вокруг холдинга, на которой мы поставим шатры и будут детские мероприятия. Установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов, — пояснил бизнесмен.

Роспотребнадзор 28 августа сообщил, что проинформировал организаторов мероприятия и представителя Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля без соблюдения ограничений недопустимо.

Ранее стало известно, что к лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, 28 августа пришли сотрудники полиции. Певец разместился в гостинице в Завидово под Тверью. В Сети появились фото визита полиции. В кадре видно, что сотрудники правоохранительных органов беседуют с артистом в номере отеля.