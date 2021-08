Организаторы отменили фестиваль в Твери с участием Линдеманна

Фото: TONI LÄÄNSALU/imago stock&people/Global Look Press

Британский музыкант Пол Маккартни готовит к изданию книгу под названием The Lyrics. В неё войдут тексты ранее неизвестных песен группы The Beatles, пишет The Guardian.

Отмечается, что книга Маккартни будет основана на его беседах с поэтом Полом Малдуном. При этом произведение охватит все этапы творчества Маккартни и будет описано как «автопортрет в 154 песнях». Издатель...