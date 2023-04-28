Взрыв пауэрбанка в портфеле восьмиклассницы прервал урок в московской школе В московской школе учителю пришлось тушить портфель восьмиклассницы из-за взрыва пауэрбанка

Фото: Скриншот с видео/Соцсети

В одной из столичных школ на уроке в портфеле одной из учениц восьмого класса взорвалось мобильное зарядное устройство, передает Telegram-канал «Новости Москвы». Педагог использовала против воспламенившегося пауэрбэнка огнетушитель и выгнала детей из класса.

Все вещи, находившиеся в рюкзаке у школьницы, сгорели.

В апреле похожий инцидент произошел в Екатеринбургском энергетическом техникуме. В рюкзаке студента взорвался и воспламенился пауэрбанк, из-за чего в учреждении сработала пожарная сигнализация. На место прибыли шесть пожарных автомобилей и 26 спасателей, но их помощь оказалась лишней — возгорание потушили сами студенты.

В конце прошлого года в московской школе телефон взорвался в кармане у шестиклассницы. Ученица уронила его на пол и обратилась за помощью к сотрудникам школы.

В феврале в московском метро в одном из вагонов утром из-за перегрева аккумулятора у одного из пассажиров задымился телефон. Москвич бросил смартфон на пол и вышел на станции «Нахимовский проспект». Пассажиры отреагировали на инцидент спокойно. Часть из них тоже покинула вагон из-за дыма.