Во Внуково пассажиры часами не могут покинуть салоны севших самолетов Во Внуково пассажиры часами не могут покинуть салоны севших самолетов из-за гололеда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры самолетов, севших в столичном аэропорту Внуково, часами не могут покинуть их салоны, поскольку из-за гололеда к ним не могут подогнать трапы. Задействованные для помощи буксиры не справляются, сообщает Readovka.

Издание отмечает, что в Москве идет ледяной дождь.

РЕН ТВ уточняет, что из-за непогоды проблемы возникли в Шереметьево и Домодедово. На кадрах очевидцев виден обледеневший трап самолета, льдом покрыт асфальт у здания одного из терминалов Шереметьево.

Начались задержки рейсов. Так, во Внуково задержано 15 рейсов, восемь — отменено. В Домодедово также 15 рейсов задержаны, отменено шесть, а в Шереметьево задержано шесть рейсов и отменили пять.

Ранее примерно 60 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево в понедельник, 19 декабря. Проблемы в воздушных гаванях начались днем ранее из-за обильного снегопада.