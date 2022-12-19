В столичных аэропортах отменили или задержали почти 60 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 19 декабря, в аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — примерно 60 рейсов были отменены или задержаны, свидетельствует информация сервиса «Яндекс.Расписание». Проблемы в воздушных гаванях начались днем ранее из-за обильного снегопада в Москве.

В понедельник в Шереметьево задержали 15 рейсов, еще два вылета было решено отменить. Кроме того, во Внуково администрация отменила пять отправлений. В этой воздушной гавани было задержано 12 рейсов.

В Домодедово задержаны еще 24 вылета. В общей сложности изменения в расписании аэропортов столицы затронули 58 рейсов.

Сегодня утром сугробы в Москве повторили рекорд 81-летней давности: высота снежного покрова в разных районах столицы достигла 34–39 см, о чем сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог уточнил, что до этого москвичи видели сугробы такой же высоты 19 декабря 1941 года.

Как стало известно ранее, по меньшей мере 36 человек пострадали 18 декабря при перелете из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За полчаса до посадки в пункте назначения самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. По имеющимся данным, по приземлении самолета в Гонолулу городской службой медицинской помощи были госпитализированы 20 человек, среди которых был 14-месячный ребенок. Серьезные травмы в полете получили 11 пассажиров.