Более 30 человек пострадали из-за турбулентности во время полета на Гавайи CNN: 36 человек пострадали из-за турбулентности при перелете на Гавайи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере 36 человек пострадали 18 декабря при перелете из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За полчаса до посадки в пункте назначения самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности, сообщает CNN.

По данным телеканала, по приземлению самолета в Гонолулу, городской службой медицинской помощи были госпитализированы 20 человек, среди которых был 14-месячный ребенок. Серьезные травмы в полете получили менее 11 пассажиров.

Нескольким пассажирам и членам экипажа была оказана медицинская помощь в аэропорту из-за легких травм, — уточнили в авиакомпании.

Ранее в Южной Америке у попавшего в зону турбулентности во время грозы с градом самолета Airbus отвалился нос. Пилотам удалось посадить воздушное судно в аэропорту столицы Парагвая Асунсьоне, среди пассажиров никто не пострадал.