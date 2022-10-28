В Южной Америке у попавшего в зону турбулентности самолета отвалился нос

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global look Press

В Южной Америке у попавшего в зону турбулентности во время грозы с градом самолета Airbus отвалился нос, передает Telegram-канал Shot. Пилотам удалось посадить воздушное судно, среди пассажиров никто не пострадал.

Лайнер раскачивало с такой силой, что у него отвалился нос. Но в итоге пилотам Airbus удалось справиться с этой нештатной ситуацией. Посадка прошла благополучно, среди пассажиров никто не пострадал. Самолёт направлялся из чилийского Сантьяго в столицу Парагвая Асунсьон, — передает канал.

В конце сентября самолет Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, следовавший из американского города Ньюарка в Сан-Паулу, заискрил прямо в воздухе. Пилотам удалось экстренно сесть, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. По данным американских СМИ, на борту находилось 256 пассажиров. Как указывал NorthJersey.com, у самолета была проблема с гидравлическим насосом.