Высота сугробов в Москве достигла рекордных значений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сугробы в Москве повторили рекорд 81-летней давности: высота снежного покрова в разных районах столицы достигла 34–39 см, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале метеоролог уточнил, что до этого москвичи видели сугробы такой же высоты 19 декабря 1941 года.

Тишковец пояснил, что на базовой метеостанции ВДНХ высота сугробов достигла 34 см. В Тушино снега выпало на 35 см, а на Балчуге — 39 см.

В Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Дмитрове — 38 см, Павловском Посаде и Клину — 39 см, Коломне — 42 см, в Черустях — 44 см. С учетом ожидаемых метеоусловий и грядущей оттепели дальнейший прирост снега не прогнозируется, а, напротив, произойдет его уплотнение и усадка, — написал Тишковец.

Ранее стало известно, что в трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — отменили и задержали более 200 рейсов. Отменять и задерживать рейсы из-за аномального снегопада начали с самого утра 18 декабря. К 18 декабря в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%.