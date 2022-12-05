В Венгрии отказались готовить украинских военных

Фото: МО Украины

Венгрия не намерена заниматься подготовкой военнослужащих Украины, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер, сообщает ТАСС. По его словам, это лишь усугубит конфликт в соседней стране

Некоторые европейские страны обучают украинских солдат. В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали «нет». Мы хотим двигаться не к войне, а к миру, — заявил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против механизма совместного заимствования для выделения помощи Киеву. По его мнению, страны для этого должны заключать двусторонние отношения, чтобы не оказаться в должниках.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа все больше вовлекается в конфликт на Украине. По его мнению, завершение боевых действий поможет остановить экономический и энергетический кризис. Как добавил Орбан, Венгрия заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а отказывающиеся от него «всегда будут проигрывать».