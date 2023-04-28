В столичном пруду не нашли человеческих трупов Столичная прокуратура сообщила об отсутствии человеческих тел на дне Беловежского пруда

Фото: moscowproc/t.me

Исследователи акватории Беловежского пруда в Москве не смогли найти человеческие трупы на дне водоема, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее о пугающей находке дайвера-любителя сообщал Telegram-канал SHOT.

Кунцевская межрайонная прокуратура координировала действия правоохранительных органов в связи с заявлением гражданина об обнаружении им на дне Беловежского пруда тел двух человек. По результатам обследования специалистами акватории водоема каких-либо человеческих тел не обнаружено, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным SHOT, после того, как дайвер обнаружил на дне Беловежского пруда два тела, водоем оцепила полиция, а на место отправились водолазы. Сообщалось, что трупы могли находиться на четырехметровой глубине. Погибшие одеты в оранжевые костюмы.

В начале апреля Санкт-Петербурге из Обводного канала достали тело мужчины в возрасте около 30 лет. По словам сотрудников экстренных служб, состояние тела указывало на то, что оно могло пролежать в воде длительное время. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.