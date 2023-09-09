В Москве задержана избирательница, которая требовала бумажный бюллетень

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Работа участков для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября

В Москве задержали избирательницу, которая требовала бумажный бюллетень, сообщает Telegram-канал SOTA. По его данным, женщина отказывалась голосовать дистанционно.

По информации SOTA, женщину отвезли в ОП «Перово», в отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве. «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) затем сообщило, что избирательницу оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

8 сентября на избирательном участке № 115, расположенном в здании школы № 36 в городе Орле, заиграла песня неонацистской группы TNF (Terror National Front). На участке зазвучала песня «Скажи России». Эта композиция, выпущенная в 2002 году, входит в сборник с треками других неонацистских коллективов под названием «Бритоголовые идут Vol.2».

В Подмосковье организовали проверку после сообщений о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на участке для голосования в городе Пушкино. В Telegram-канале Мособлизбиркома отметили, что в этом году все избирательные участки в регионе впервые оснащены веб-камерами для оперативной связи ТИК с УИК и совместного решения спорных ситуаций.

10 сентября в России состоится единый день голосования. В 2023 году в ряде регионов РФ выборы буду проходить в течение трех дней — с 8 по 10 сентября, и только в пяти субъектах голосование продлится от одного до двух дней. Россияне будут выбирать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Кроме того, в 2023 году также пройдет первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их присоединения к России.