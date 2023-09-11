В Москве вернули памятник Феликсу Дзержинскому У штаб-квартиры СВР в Москве поставили памятник Феликсу Дзержинскому

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

У штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево поставили памятник Феликсу Дзержинскому, передает РИА Новости. По данным агентства, монумент представляет собой уменьшенную копию памятника, стоявшего в Москве на Лубянской площади до 1991 года.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал во время установки памятника, что угроза России со стороны Польши и Прибалтики по-прежнему сохраняется.

Ранее польские СМИ писали о готовности властей страны направить своих военных на украинский фронт для борьбы против России. В одной из статей отмечалось, что представители польского правительства все активнее заявляют воинствующие лозунги. По словам автора, власти используют патриотическую риторику не в интересах страны, а ради политических целей. Например, премьер-министр Матеуш Моравецкий во время празднования годовщины Варшавского восстания заявил, что люди, стремящиеся к свободе, должны быть готовы пожертвовать собой во имя свободы.

Военный аналитик Владимир Козин заявил, что на территориях балтийских республик и Польши может быть размещено ядерное оружие США. Он пояснил, что передача Россией Белоруссии нестратегического ядерного оружия нацелена на сдерживание возможной агрессии против РФ, поскольку сократит время подлета боеголовок до государств НАТО.