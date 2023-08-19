В Польше заявили о готовности отправить солдат на войну с Россией

Фото: МО Польши

Польские власти готовы направить своих военных на украинский фронт для борьбы против России, считает журналист издания Myśl Polska. В статье подчеркивается, что представители польского правительства все активнее заявляют воинствующие лозунги.

Без сомнения, и премьер-министр, и другие ответственные лица будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт, чтобы «защитить Родину» от предполагаемой российской угрозы. Потери для них не имели бы значения, как не имели значения и для их позорных предшественников, — написал автор.

Он также подчеркнул, что польские власти используют патриотическую риторику не в интересах страны, а ради политических целей. Например, премьер-министр Матеуш Моравецкий во время празднования годовщины Варшавского восстания заявил, что люди, стремящиеся к свободе, должны быть готовы пожертвовать собой во имя свободы.

Обозреватель польской газеты Myśl Polska Эугениуш Зинкевич ранее заявил, что масштабные закупки наступательного вооружения Польшей указывают на подготовку к войне из-за неизбежного поражения Украины. По его мнению, польское правительство не учитывает опыт Украины.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак до этого заявил, что республика намерена и дальше наращивать военное присутствие на границе с Белоруссией. На совещании с военными глава ведомства заявил, что таким образом Варшава рассчитывает «сдержать агрессора».