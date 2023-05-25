В России заподозрили наличие ядерного оружия США в Прибалтике Военный аналитик Козин рассказал о возможном наличии ядерного оружия США в Прибалтике

Фото: Air Force Airman 1st Class Alexandria Byrd

Размещение российского нестратегического ядерного оружия в Белоруссии нацелено на сдерживание возможной агрессии Украины и НАТО против России, поскольку есть подозрения, что на территории стран Балтии и Польши уже имеются американские ядерные боезаряды, заявил в беседе с НСН член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Ядерное оружие США размещено в четырех европейских государствах, а также в азиатской части Турции. Есть глубокое подозрение, что американское ядерное оружие уже размещено в Латвии, Литве и Эстонии, либо может быть быстро доставлено на их территорию, в том числе и в Польшу, — подчеркнул аналитик.

Он указал, что передача Россией Белоруссии ядерного оружия связана со сдерживанием возможной агрессии НАТО и Украины, так как российская мера сократит время подлета боеголовок до государств НАТО.

Эксперт отметил, что местоположение российского ядерного оружия в Белоруссии будет засекречено. По его словам, в военном плане ситуация теперь изменилась в пользу России.

Россия поставила в Белоруссию ракетный комплекс «Искандер-М», зенитную ракетную систему С-400, а также переоборудовала самолеты Су-25 для возможности применения ракет с ядерным оснащением. Белорусские военные прошли обучение по обращению с этой техникой. При этом контроль и решение по использованию нестратегического ядерного оружия России в Белоруссии остается за Москвой, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.