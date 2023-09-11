Нарышкин заявил о сохранении угрозы со стороны Польши и Прибалтики

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Угроза России со стороны Польши и Прибалтики по-прежнему сохраняется, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал установку памятника Феликсу Дзержинскому у штаб-квартиры СВР, который является копией монумента, стоявшего на Лубянской площади, и так же обращен на северо-запад.

Установленный памятник — это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] — да, это очевидно, — отметил Нарышкин.

Ранее польские СМИ писали о готовности властей страны направить своих военных на украинский фронт для борьбы против России. В одной из статей отмечалось, что представители польского правительства все активнее заявляют воинствующие лозунги. По словам автора, власти используют патриотическую риторику не в интересах страны, а ради политических целей. Например, премьер-министр Матеуш Моравецкий во время празднования годовщины Варшавского восстания заявил, что люди, стремящиеся к свободе, должны быть готовы пожертвовать собой во имя свободы.

Военный аналитик Владимир Козин заявил, что на территориях балтийских республик и Польши может быть размещено ядерное оружие США. Он пояснил, что передача Россией Белоруссии нестратегического ядерного оружия нацелена на сдерживание возможной агрессии против РФ, поскольку сократит время подлета боеголовок до государств НАТО.