В Москве найден труп пенсионерки без рук и со следами укусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ленинградском шоссе в Москве местная пенсионерка нашла на пустыре возле дома расчлененное тело женщины 60–70 лет, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Там были найдены голова и туловище с ногами. Руки так и не были найдены.

Прибывшие на место полицейские нашли голову и туловище с ногами. При этом у женщины не было двух рук — одной из них она лишилась по локоть, — сообщил источник.

Предполагается, что причиной смерти могло стать обморожение. Труп мог пролежать на пустыре неделю. На теле видны повреждения, нанесенные животными.

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