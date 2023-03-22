В Бурятии стая собак напала на школьницу

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Якутии на остановке общественного транспорта в Баргузинском районе стая собак напала на девочку, ожидавшую школьный автобус, сообщает портал Infopol. Инцидент активно обсуждали в городском чате «Баргузин-инфо.24/7», в котором в том числе находился и глава сельского поселения Анатолий Узиков. Он заявил, что указанные собаки попали в реестр для отлова и призвал местных жителей отправлять администрации фотографии бродячих псов, подлежащих отлову.

Письмо по собакам на школьной остановке принято к сведению. Устанавливаются владельцы собак, а также указанные собаки внесены в реестр (список) животных, подлежащих отлову. Просьба к гражданам обращаться в СП «Баргузинское» с письменным заявлением с указанием адреса, предоставлением фото, — написал Узиков.

Девочка, на которую напали животные, сильно испугалась, но не пострадала.

Ранее в Кемерово полицейские застрелили пса по просьбе искусанного им хозяина. Мужчина недавно взял себе под опеку взрослое животное бойцовой породы. В итоге пес напал на нового хозяина и не подпускал к нему прибывших на место медиков. Прибывшие сотрудники полиции тоже подверглись нападению животного, после чего застрелили кобеля. Животное перестало сопротивляться только после третьего прямого выстрела.