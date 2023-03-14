В СПЧ предложили способ борьбы с нападениями бездомных собак СПЧ предложил ввести в России систему регистрационного учета всех собак

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Совет по правам человека при президенте России ввести систему учета собак и пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, сообщает СПЧ в Telegram-канале. Инициатива призвана предотвратить нападения собак на людей.

Пообещавший заняться проблемой нападения собак на людей Валерий Фадеев (глава СПЧ. — NEWS.ru) заявлял о необходимости найти и выработать решения с профессиональным сообществом, чтобы в дальнейшем утвердить их на федеральном уровне. По итогам обсуждения Совет совместно с Российской кинологической федерацией и другими экспертами подготовил предложения и сегодня направил их премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, — говорится в сообщении.

Таким образом, СПЧ предлагает пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, так как инциденты часто происходят из-за безответственного отношения владельца к собаке. Также предлагается вести систему учета всех собак в России, обязать для владельцев собак крупных пород проходить кинологические курсы, увеличить количество площадок для выгула и дрессировки. Кроме того, в СПЧ хотят изменить систему медицинской статистики при нападении собак на человека.

Ранее адвокат Алексей Токарев объяснил, что в случае нападения собаки следует зафиксировать укусы или иные травмы в медучреждении, после чего обратиться в отдел полиции с копией медицинских документов.