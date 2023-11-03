Ушел из жизни вице-адмирал Валерий Исак

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Вице-адмирал Валерий Исак ушел из жизни в ночь на 3 ноября, сообщил «Известиям» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин. По его словам, вице-адмирал скончался дома.

Валерий Исак в период 1990–1995 годов был командиром 33-й дивизии атомных подводных лодок (АПЛ) КСФ, а следующие пять лет занимал должность начальника штаба 1-й флотилии АПЛ КСФ. С 2000 по 2005 год был начальником Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Ушел в отставку в 2005 году. Последние годы он проживал в Москве.

Ранее стало известно о смерти заслуженного конструктора России, бывшего вице-президента РКК «Энергия» Вячеслава Филина. Ему было 84 года. Филин являлся одним из создателей советской ракеты-носителя «Энергия». Конструктор участвовал в работах по лунной программе Н1-ЛЗ, в том числе в создании разгонного блока, ставшего основой семейства разгонных блоков типа ДМ. С 1976 года Филин был одним из руководителей проекта орбитального корабля «Буран». В 1982-м он стал заместителем главного конструктора ракеты-носителя «Энергия», принимал участие в заключительном этапе испытаний на космодроме Байконур.