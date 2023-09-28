Умер конструктор ракеты-носителя «Энергия» Вячеслав Филин

Заслуженный конструктор РФ, бывший вице-президент РКК «Энергия» Вячеслав Филин умер в возрасте 84 лет, сообщил ТАСС член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Филин является одним из создателей советской ракеты-носителя «Энергия».

Вячеслав Михайлович Филин, к сожалению, ушел из жизни. Он был выдающимся конструктором, — сообщил академик.

Конструктор участвовал в работах по лунной программе Н1-ЛЗ, в том числе в создании разгонного блока, ставшего основой семейства ДМ. С 1976 года Филин был одним из руководителей проекта орбитального корабля «Буран». В 1982 году стал заместителем главного конструктора ракеты-носителя «Энергия», принимал участие в заключительном этапе испытаний на космодроме Байконур.