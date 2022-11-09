У «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

У сервисов «Яндекс.Такси» и Uber в Москве произошел технической сбой. Пользователям в приложении не удается вызвать такси и оплатить поездку. При попытках заказать такси в обоих приложениях появляются надписи «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».

Как отмечает в Telegram-канале журналистка Ирина Баблоян, курьера через сервисы «Яндекса» также вызвать нельзя.

До этого масштабный сбой случился у «Яндекс.Такси» утром 1 сентября. По сообщениям СМИ, таксисты и автовладельцы стояли в пробках на западе Москвы более трех часов. Несколько десятков водителей «Яндекс.Такси» в Москве получили массовые фейковые заказы, что привело к скоплению автомобилей сервиса и появлению затора в районе Фили. Служба безопасности сервиса оперативно остановила действия злоумышленников.

Затем автомобили такси разъехались и стали выполнять заказы в обычном режиме. Сервис усовершенствовал алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.