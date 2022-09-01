«Яндекс Такси» заявил об атаке на сервис «Яндекс Такси» заявил о получении десятков фейковых заказов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько десятков водителей «Яндекс Такси» в Москве получили массовые фейковые заказы, что привело к скоплению автомобилей сервиса и появлению затора в районе столичного района Фили, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Служба безопасности сервиса оперативно остановила попытки искусственного скопления автомобилей. Утром 1 сентября стало известно о масштабном сбое у «Яндекс Такси». По сообщениям СМИ, люди стояли в пробках на западе Москвы более трех часов.

Водители провели в пробке из-за фейковых заказов около 40 минут. Вопрос компенсаций будет решен в самое ближайшее время, — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время автомобили такси уже разъехались из района скопления и выполняют заказы в обычном режиме. Сервис усовершенствовал алгоритм обнаружения и предотвращения подобных атак, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Ранее «Яндекс» заявил о покупке у VK сервиса доставки еды Delivery Club. Сообщается, что бренд продолжит развиваться и будет работать как раньше. Курьеры при этом получат доступ к платформе «Яндекса». Кроме того, у ресторанов — партнеров Delivery Club появится возможность расширить зону доставки.