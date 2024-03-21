Тестя Прилучного проверяют из-за «мини-Лас-Вегаса» в квартире SHOT: тесть Павла Прилучного задержан в Москве за организацию подпольного казино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Telegram-канал SHOT сообщает, что тесть Павла Прилучного Аршак Брутян был задержан в Москве за организацию нелегального казино. По его данным, мужчине может грозить шесть лет колонии.

Канал выяснил, что накануне вечером полиция нагрянула в обычную квартиру на шестом этаже многоэтажки на улице 1-й Новокузьминской, там, как оказалось, 57-летний отец жены Прилучного Зепюр Брутян и двое его подельников установили восемь игровых автоматов. Как отмечает канал, все трое задержаны, их деятельность подпадает под статью о незаконной организации азартных игр. SHOT пишет, что уголовного дела пока нет, проводится проверка.

Осенью 2023 года сообщалось, что Аршак Брутян задолжал налоговой более 200 тысяч рублей. Отмечалось, что мужчина не погасил задолженность перед ФНС и скрывался за границей.

Как пояснялось, Брутян 10 лет назад открыл ИП для ресторанного бизнеса и розничной торговли. Спустя шесть лет предприятие закрылось, и он начал запускать рестораны кавказской кухни в Европе. При этом долг по закрытому ИП в России с каждым разом увеличивался из-за пени. В то же время отмечалось, что Брутян успешно развивает сеть ресторанов в Испании, год назад он открыл новые заведения в Барселоне и Мадриде.