Теракт в «Крокусе»: последние новости 14 апреля, посол США, кибермошенники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в России объявила, что Вашингтон будет продолжать делиться с Москвой информацией, необходимой для борьбы с терроризмом. Что она рассказала, как кибермошенники продолжают использовать теракт в «Крокус Сити», кем стали юные герои, спасавшие людей?

Что рассказал посол США о теракте в «Крокус Сити»

В Telegram-канале посольства США в России посол Линн Трейси объявила, что Штаты не прекращали делиться разведданными с российскими спецслужбами.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», — подчеркнула она.

Ранее New York Times, Reuters и Washington Post писали, что американские спецслужбы предупредили Россию о том, что целью террористов может стать «Крокус Сити Холл». Аналогичную информацию РФ передал Иран, который узнал об этом из допросов подозреваемых в терроризме. Однако российские спецслужбы называли полученные данные «недостаточно конкретными». За несколько дней до теракта президент Владимир Путин назвал предупреждения со стороны западных стран о риске теракта «провокационными заявлениями», призванными посеять панику в России.

Как теракт в «Крокусе» используют кибермошенники

Telegram-канал «Зоопарк из слоновой кости» рассказал, что российские ученые столкнулись с кибермошенниками, которые использовали трагедию в «Крокусе», чтобы вызвать к себе доверие.

Злоумышленники каким-то образом узнали, кто из сотрудников нескольких российских вузов собирался участвовать в конференции крупного индустриального партнера. Им писали в Telegram от имени ФСБ и настоятельно рекомендовали установить на телефон «приложение для фоновой прослушки».

«Апеллируют к трагедии в «Крокусе»: будто на слова «теракт», «экстремизм» и так далее срабатывает приложение и начинается прослушивание, чтобы спецслужбы успели предотвратить возможный инцидент», — пишет Telegram-канал.

На деле установленное приложение перехватывает контроль над телефоном и передает данные злоумышленникам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кем стали юные герои, спасавшие людей в «Крокус Сити»

Московские школьники Никита Иванов, Виктория Волочихина, Александр Журик и Елизавета Терехова, которые 22 марта работали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками и билетерами и смогли вывести из горящего концертного зала сотни людей, стали амбассадорами новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport под названием «Москва».

Как сообщает РИА Moda, в коллекцию Zasport «Москва» вошли спортивные костюмы, толстовки на молнии, бомберы, поло и футболки свободного кроя. Среди главных декоративных элементов — крупная вышивка с гербом столицы и надписью «Москва», лампасы и силиконовые патчи в цветах российского триколора.

Бренд Zasport был создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. В числе его достижений — контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.

Что известно о теракте в «Крокусе» 14 апреля

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали не менее 550. По делу о нападении на «Крокус» сейчас арестованы 11 человек — четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники.

Еще одного предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» пытались задержать в подмосковном Чехове 10 апреля. По неподтвержденной информации, мужчина мог успеть скрыться в Польше.

По данным на 14 апреля, в больницах остаются 34 пострадавших, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни. Еще четверо – в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок», – сообщил глава Минздрава Алексей Мурашко.

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