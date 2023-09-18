Стало известно, на кого спецназ «охотился» в центре Москвы SHOT: спецназ задержал в Москве участниц незаконной банковской деятельности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецназ развернул в центре Москвы спецоперацию для перехвата подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники. По информации канала, задержание в Протопоповском переулке проводили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Как пишет SHOT, правоохранители задержали двух девушек. Их имена не раскрываются в интересах следствия. На месте задержания также провели обыск.

До этого сообщалось, что в процессе задержания силовики разбили стекло автомобиля, в котором находились подозреваемые. Также у машины была помята дверь и поврежден задний бампер.

Ранее силовики также провели операцию по задержанию лидеров неонацистской группировки «Белая масть», которые готовились к совершению серии тяжких преступлений, направленных против интересов России. Члены группировки были задержаны в нескольких регионах страны. По данным МВД, некоторые из них уже привлекались к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Кроме того, в Москве полиция задержала двоих мужчин, которые запускали беспилотник возле столичного клинико-диагностического центра. Предполагается, что уроженцы Херсонской области при помощи дронов могли выслеживать больных участников СВО, которые проходили лечение. На той же улице располагается офис Совета ветеранов ВС РФ и правоохранительных органов России.