Двух херсонцев задержали за запуск дрона возле больницы в Москве Mash: в Москве задержали двух херсонцев за запуск дрона возле больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция задержала двоих мужчин, которые запускали беспилотник возле московского клинико-диагностического центра, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, задержанные являются уроженцами Херсонской области. Утверждается, что при помощи дронов они могли выслеживать больных участников СВО, которые проходили лечение.

По данным Mash, задержанными оказались двое 20-летних уроженцев Новой Каховки. В материале говорится, что они запускали БПЛА на Кастанаевской улице в столичном районе Фили-Давыдково. Помимо лечебного заведения, на этой улице располагается офис Совета ветеранов ВС РФ и правоохранительных органов России. Подозреваемых увезли на допрос, их документы передали в ФСБ. Сейчас правоохранительные органы проверяют, могут ли задержанные быть связаны со спецслужбами Украины.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в поджоге на железной дороге. Задержанными оказались двое молодых людей 20 и 23 лет, которые могли поджечь релейный шкаф недалеко от станции Лахта в Приморском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.