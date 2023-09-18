Двух ж/д поджигателей задержали в Петербурге SHOT: в Петербурге задержали двух подозреваемых в поджоге на ж/д путях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в поджоге на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По информации канала, задержанными оказались двое молодых людей 20 и 23 лет, которые могли поджечь релейный шкаф недалеко от станции Лахта в Приморском районе города. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

По данным SHOT, поджог произошел 16 сентября недалеко от железнодорожной станции Лахта возле торгового комплекса «Гарден Сити». Двое мужчин в черном взломали релейный шкаф и подожгли оборудование, после чего скрылись в жилом комплексе. Прохожие заметили, что мужчины делают что-то подозрительное, и обратились в правоохранительные органы. Позднее сотрудники силовых ведомств и ОМОН пришли домой к подозреваемым и задержали их. В материале говорится, что диверсантов завербовали украинские кураторы через даркнет за 20 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Орле сотрудники силовых структур задержали поджигателя релейного шкафа и предъявили ему обвинение по уголовному делу. За свою работу он получил $1000 от иностранного куратора, отмечает канал.