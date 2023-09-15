Россиянин получил $1000 и уголовное дело за поджог релейного шкафа Baza: в Орле задержали поджигателя релейного шкафа, получившего за работу $1000

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Орле сотрудники силовых структур задержали поджигателя релейного шкафа и предъявили ему обвинение по уголовному делу. За свою работу он получил $1000 от иностранного куратора, отмечает канал.

Baza пишет, что речь идет о поджоге релейного шкафа на перегоне Орел-2 — Кромская, который произошел в июле. Канал отмечает, что тогда сооружение полностью выгорело, а по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Спустя два месяца, как сообщает Baza, сотрудники полиции и ФСБ задержали 38-летнего местного жителя. Канал пишет, что мужчина во время допроса рассказал о неизвестном по имени Тимур, который написал ему в Telegram и предложил $1000 за поджог релейного шкафа. Молодой человек согласился, выполнил задание и после отправки видео диверсии через три дня получил деньги на криптокошелек, отмечает Baza.

Сейчас мужчина находится в местном СИЗО.

Ранее во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, который готовился к поджогу одного из военных комиссариатов. Молодой человек прошел двухмесячное «обучение для осуществления террористической деятельности» в интернете.